Российского обладателя Кубка Стэнли Ничушкина обменяли в «Коламбус»

Российский нападающий Валерий Ничушкин продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс». Об обмене с участием россиянина объявил «Колорадо Эвеланш».

В рамках сделки «Колорадо» получил право выбора во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2026 года, а также — в третьем и пятом раундах драфта 2027 года.

31-летний форвард выступал за «Эвеланш» с сезона-2019/20 и помог команде завоевать Кубок Стэнли в 2022 году. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин провёл 72 матча, набрав 49 очков — на его счету 17 заброшенных шайб и 32 результативные передачи. В плей-офф Ничушкин записал в актив четыре очка в 12 встречах.

До перехода в «Колорадо» российский хоккеист защищал цвета «Даллас Старз», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2013 года.

Ранее «Нэшвилл» обменял российского нападающего Фёдора Свечкова в «Колорадо». В рамках сделки в «Эвеланш» также перешёл форвард Закари Л’Эро. В обратном направлении отправились Джек Друри, Чейз Брэдли, а также право выбора в третьем раунде драфта 2029 года.