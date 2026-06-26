Эквадор победил Германию и вышел в плей-офф ЧМ с третьего места в группе

Сборная Эквадора пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре группового этапа команда одержала важную победу над Германией со счётом 2:1.

Немцы открыли счёт уже на второй минуте благодаря точному удару Лероя Сане. Однако Эквадор быстро отыгрался — на девятой минуте отличился Нильсон Ангуло. Победу южноамериканской сборной во втором тайме принёс гол Гонсало Платы на 77-й минуте.

Несмотря на это, Эквадор завершил групповой этап лишь на третьем месте в группе E, набрав четыре очка. Германия и Кот-д'Ивуар финишировали выше с шестью баллами. Однако эквадорцы гарантировали себе место среди восьми лучших сборных, занявших третьи места, и продолжат борьбу за титул.

Ранее стала известна первая пара стадии 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. За путёвку в следующий раунд турнира поспорят сборные Канады и ЮАР. Обе команды завершили групповой этап на вторых местах в своих квартетах. ЮАР стала второй в группе А, а Канада заняла аналогичную позицию в группе В.