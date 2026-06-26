Кот-д’Ивуар впервые в истории пробился в плей-офф чемпионата мира

Сборная Кот-д’Ивуара впервые в своей истории вышла в стадию плей-офф чемпионата мира по футболу. В заключительном матче группового этапа африканская команда уверенно обыграла Кюрасао со счётом 2:0.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, прошла под диктовку ивуарийцев. Главным героем матча стал Николя Пепе, оформивший дубль. Нападающий открыл счёт уже на 7-й минуте, а во втором тайме закрепил преимущество своей команды, отличившись на 64-й минуте.

Благодаря этой победе Кот-д’Ивуар набрал шесть очков и финишировал вторым в группе E, завоевав путёвку в 1/16 финала. До нынешнего турнира ивуарийцы трижды выступали на чемпионатах мира — в 2006, 2010 и 2014 годах, однако каждый раз завершали борьбу уже после группового этапа.

Следующим соперником сборной Кот-д’Ивуара станет команда, которая займёт второе место в группе I. На эту путёвку претендуют сборные Франции и Норвегии. Матч за выход в 1/8 финала состоится 30 июня в Арлингтоне.

Ранее Life.ru писал, что встреча Франции и Норвегии на ЧМ по футболу может сорваться из-за погоды. Встреча должна пройти 26 июня в Фоксборо (штат Массачусетс). Начало запланировано на 22:00 мск. Согласно последнему прогнозу, в регионе ожидаются грозы и сильный ливень.