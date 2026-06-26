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25 июня, 22:35

«Forever & Always»: Самая красивая футболистка мира объявила о помолвке

«Самая красивая футболистка мира» Алиша Леманн объявила о помолвке

Алиша Леманн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alishalehmann7

Алиша Леманн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alishalehmann7

Швейцарская футболистка Алиша Леманн, известная как самая красивая футболистка мира, подтвердила помолвку со своим возлюбленным Монтелем Маккензи. Романтическое предложение руки и сердца 27-летней спортсменке было сделано во время путешествия на живописном пляже.

В своём блоге Леманн опубликовала серию трогательных снимков с места событий. На кадрах она целует возлюбленного, а в подписи написала: «Forever & Always» («Навсегда и всегда»).

Отношения пары стали публичными лишь в январе этого года, но развивались стремительно. Ещё в мае в Сети появились слухи о скорой помолвке – влюблённых заметили в ювелирном бутике премиум-класса, а сам Маккензи интриговал подписчиков эмодзи замка и ключа. Тогда представители пары опровергали домыслы, однако теперь всё стало официально.

Алиша Леманн – нападающая английского «Лестер Сити» и сборной Швейцарии. Спортсменка родилась в 1999 году и пользуется огромной популярностью в социальных сетях, где её называют «самой сексуальной футболисткой в мире». Монтель Маккензи – игрок полупрофессионального футбола, бывший участник реалити-шоу «Остров любви».

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Юния Ларсон
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