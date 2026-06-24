«Быстро сблизились»: Полина Гагарина влюбилась в своего директора и разрушила его брак

Певицу Полину Гагарину недавно заметили в объятиях её концертного директора Сергея Сметанина. Весной прошлого года поклонники начали обсуждать расставание звезды с танцором Стасом Миковым, поскольку совместные фотографии пары исчезли из соцсетей. Тогда же возникли первые слухи о переменах в личной жизни артистки.

Примерно в это время в команде Гагариной появился Сметанин. Они старались не афишировать отношения, однако недавно папарацци сняли исполнительницу в момент, когда она нежно обнимала своего 36-летнего директора. С ним певицу познакомил продюсер Константин Меладзе, пишет kp.ru.

«Сергей и Полина быстро сблизились, он ей сразу понравился внешне. Она любит таких брутальных мужчин с бородой», — рассказали источники издания, уточнив, что ради новой любви мужчина бросил свою жену.

Ранее Полина Гагарина представила публике загадочного кавалера. Она заинтриговала поклонников совместными фото с мужчиной. Однако, на снимке, который звезда подписала словами «Моя любовь», был изображён Сергей Лазарев.