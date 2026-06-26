Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 22:28

Электричество пропало во всех округах Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Во всех округах Херсонской области зафиксированы полные или частичные отключения электроэнергии. Восстановительные работы уже ведут специалисты аварийных и энергетических служб.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что перебои с электроснабжением затронули всю территорию области. По его словам, специалисты работают на местах и принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества жителям.

Причины масштабного отключения на данный момент не уточняются.

Энергетики завершили восстановление света в Севастополе после атаки ВСУ
Энергетики завершили восстановление света в Севастополе после атаки ВСУ

Ранее экстренные отключения света ввели в Киеве. Сначала гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил об ограничениях, которые были введены на левом берегу по команде «Укрэнерго». Затем украинские СМИ заявили, что свет начал пропадать также и на правом берегу столицы Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar