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Регион
26 июня, 00:20

ЕС влип на €3 млрд ежегодно из-за крупного кредита Украине

Еврокомиссар Домбровскис: Кредит Киеву обойдётся ЕС в €3 млрд ежегодно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Евросоюзу предстоит платить 3 миллиарда евро в год из своего бюджета в качестве процентов по кредиту в 90 миллиардов евро, который Еврокомиссия привлекла для финансирования Украины в 2026-2027 годах. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на инвестиционной конференции для Украины в Гданьске.

По словам Домбровскиса, эти расходы – прямая плата за то, что страны ЕС пока не решились на экспроприацию заблокированных активов России.

«ЕС будет платить из европейского бюджета 3 млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту. Это цена, которую страны ЕС платят», – цитирует его ТАСС.

Еврокомиссар также напомнил, что Брюссель не отказался от идеи присвоения российских активов. В планах Еврокомиссии – вновь попытаться изъять их под видом компенсации за финансирование Киева, если Украина не получит от России никаких «репараций». Пока же ЕС вынужден нести финансовое бремя самостоятельно.

Украина 9 июня должна перечислить МВФ около 172 млн долларов по кредитам
Украина 9 июня должна перечислить МВФ около 172 млн долларов по кредитам

Ранее Life.ru сообщал, что Киев должен был получить первый платёж по этому кредиту в первой половине июня. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тогда заявила, что подготовка к перечислению уже идёт.

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Юния Ларсон
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