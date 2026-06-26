ЕС влип на €3 млрд ежегодно из-за крупного кредита Украине

Евросоюзу предстоит платить 3 миллиарда евро в год из своего бюджета в качестве процентов по кредиту в 90 миллиардов евро, который Еврокомиссия привлекла для финансирования Украины в 2026-2027 годах. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на инвестиционной конференции для Украины в Гданьске.

По словам Домбровскиса, эти расходы – прямая плата за то, что страны ЕС пока не решились на экспроприацию заблокированных активов России.

«ЕС будет платить из европейского бюджета 3 млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту. Это цена, которую страны ЕС платят», – цитирует его ТАСС.

Еврокомиссар также напомнил, что Брюссель не отказался от идеи присвоения российских активов. В планах Еврокомиссии – вновь попытаться изъять их под видом компенсации за финансирование Киева, если Украина не получит от России никаких «репараций». Пока же ЕС вынужден нести финансовое бремя самостоятельно.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев должен был получить первый платёж по этому кредиту в первой половине июня. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тогда заявила, что подготовка к перечислению уже идёт.