Свет отключили в значительной части Запорожской области

Значительная часть Запорожской области осталась без электричества из-за аварийных отключений. Губернатор региона Евгений Балицкий прокомментировал ситуацию в своём канале в «Максе». Он заверил, что объекты критической инфраструктуры продолжают работать.

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме», — написал он.

Специалисты уже занимаются стабилизацией подачи электроэнергии. Бригады энергетиков работают над устранением неполадок, чтобы как можно скорее восстановить нормальное снабжение потребителей.

Этой же ночью проблемы со светом возникли и в соседнем регионе. Во всех округах Херсонской области зафиксировали полные или частичные отключения электроэнергии. Причины столь масштабного сбоя администрация пока не уточняет. Жителям приходится ждать восстановления сетей.