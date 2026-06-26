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26 июня, 00:28

Свет отключили в значительной части Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Значительная часть Запорожской области осталась без электричества из-за аварийных отключений. Губернатор региона Евгений Балицкий прокомментировал ситуацию в своём канале в «Максе». Он заверил, что объекты критической инфраструктуры продолжают работать.

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме», — написал он.

Специалисты уже занимаются стабилизацией подачи электроэнергии. Бригады энергетиков работают над устранением неполадок, чтобы как можно скорее восстановить нормальное снабжение потребителей.

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Этой же ночью проблемы со светом возникли и в соседнем регионе. Во всех округах Херсонской области зафиксировали полные или частичные отключения электроэнергии. Причины столь масштабного сбоя администрация пока не уточняет. Жителям приходится ждать восстановления сетей.

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Лия Мурадьян
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