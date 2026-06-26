МИД: Ни одна страна НАТО не почувствовала себя лучше от присутствия альянса
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В МИД России проанализировали влияние Североатлантического альянса на страны присутствия. Как отметил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, ни один регион в мире ещё не почувствовал себя лучше от присутствия там структур НАТО.
Дипломат отметил, что альянс фактически выходит за рамки своей ответственности и уже давно этого не скрывает.
«Пока что ни одному региону от присутствия в нём НАТО лучше не становилось», — приводят его слова «Известия».
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой безопасности альянса. Также опасения у руководства блока вызывают Китай и КНДР. Генсек считает, что последние получают дополнительный военный опыт благодаря поддержке со стороны России.
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