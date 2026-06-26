Нидерланды вместе с Японией и Швецией вышли в плей-офф чемпионата мира

Сборные Нидерландов, Японии и Швеции обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. По итогам матчей заключительного тура группы F все три команды продолжат борьбу за трофей.

Нидерланды уверенно обыграли Тунис со счётом 3:1. Уже на третьей минуте Эльес Скири срезал мяч в собственные ворота, затем отличились Брайан Бробби и Ян Паул ван Хекке. Единственный гол тунисцев забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури.

Параллельная встреча между сборными Японии и Швеции завершилась вничью — 1:1. Этот результат позволил японцам занять второе место в группе, а шведам — войти в число восьми лучших команд, финишировавших третьими, и также выйти в 1/16 финала.

Победителем квартета стали Нидерланды, набравшие семь очков. В 1/16 они сыграют со сборной Марокко. Япония завершила групповой этап с пятью баллами и встретится в первом матче плей-офф с Бразилией, а соперник сборной Швеции определится позднее.

Ранее сборная Эквадора пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре группового этапа команда одержала важную победу над Германией со счётом 2:1 и заняла третье место в группе.