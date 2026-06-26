Минздрав расширил перечень редких заболеваний

Министерство здравоохранения России утвердило обновлённый перечень редких (орфанных) заболеваний. В новую редакцию документа вошли дополнительные нозологические формы, а также были уточнены отдельные позиции действующей классификации.

Согласно опубликованному документу, теперь официальный перечень включает 303 заболевания. В частности, в него добавили первичную эритромелалгию — редкое наследственное заболевание, связанное с мутациями гена SCN9A.

Кроме того, Минздрав уточнил отдельные группы врождённых и наследственных патологий, относящихся к различным классам заболеваний.

В ведомстве отмечают, что обновление перечня позволит повысить точность диагностики редких заболеваний, а также упростить организационные процедуры, связанные с регистрацией пациентов и обеспечением их необходимыми лекарственными препаратами.

Ранее Минздрав РФ обновил стандарт лечения панических атак, включив в него расширенный перечень диагностических исследований и дополнительные методы терапии. Согласно новым положениям, при подозрении на паническую атаку врач сможет направить пациента на анализ на ВИЧ. Также предусмотрена возможность проведения исследований на гепатиты B и C и на трепонему бледную.