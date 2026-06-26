Российские штурмовики группировки «Центр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе освобождённого Красноармейска Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик с позывным Гиза.

По его словам, группа российских военнослужащих скрытно передвигалась из района Красноармейска в направлении посёлка Гришино. Около пяти часов утра, проходя через промзону, где раньше располагались заводы, бойцы наткнулись на двух диверсантов.

«Один из нас отсоединился и увидел группу противника, на которых, не стесняясь, был синий скотч», – рассказал Гиза.

Информация о противнике на дистанции около 150 метров была незамедлительно передана командованию, и поступил приказ на уничтожение. Российские бойцы начали сближение с противником.

«Пяти метров не было на момент начала контакта. Я рефлекторно, как учили, открыл огонь и поразил первого противника. Он пытался оказать себе помощь, но мой напарник подскочил в этот момент, нейтрализовал его. Начали перестреливаться со вторым. Он убежал за дерево, и пока напарник с ним перестреливался, я зашёл ему в спину и выпустил очередь в него. И всё», – поделился деталями боя разведчик.

Всё снаряжение уничтоженных бойцов было натовского образца, а сами они, по оценке Гизы, были достаточно опытными и подготовленными. Разведчик предположил, что они не были украинцами: один из них оказался очень загорелым, у второго была нехарактерная для местных жителей внешность. Отсутствие документов и шевронов также указывало на то, что это могли быть иностранные наёмники.

«Передали захваченные радиостанции и вооружение на пункт, откуда начинали движение нашей группы, и отправились дальше выполнять боевую задачу», – подытожил военнослужащий.

Красноармейск был освобождён российскими войсками в конце 2025 года, и с тех пор это направление остаётся одним из ключевых на донецком участке фронта.

Ранее Life.ru писал, что разведчик 1487-го полка группировки «Центр» ВС РФ Пётр Григоренко провёл к позициям под Красноармейском более 20 штурмовых групп, лично проверяя все пути и места для закрепления. Тогда военнослужащий подчеркнул, что слаженная работа помогла закрепиться, расширить плацдарм и усилить оборону на этом направлении.