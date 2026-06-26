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Регион
26 июня, 03:03

Россия поддержала созыв СБ ООН из-за атаки на автобус с белорусами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Россия поддержала обращение Белоруссии о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом вооружённых формирований Украины по автобусу с белорусскими гражданами. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Дипломат подчеркнула, что Москва считает произошедшее грубым нарушением международного гуманитарного права и рассчитывает на принципиальную реакцию со стороны членов Совбеза.

«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу. Рассчитываем на принципиальную оценку преступления против мирного населения со стороны членов Совбеза ООН», – заявила Евстигнеева.

В постпредстве РФ при ООН назвали цель удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском
В постпредстве РФ при ООН назвали цель удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском

Напомним, инцидент произошёл в Брянской области, когда украинские вооружённые формирования нанесли удар по автобусу, в котором находились граждане Белоруссии. По данным следствия, среди пассажиров были дети. Как ранее сообщал Life.ru, СК РФ уже установил личности заказчиков атаки. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что в ближайшее время заказчики будут заочно арестованы.

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Юния Ларсон
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