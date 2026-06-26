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Регион
26 июня, 03:30

Число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА достигло 45

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim4e4ek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim4e4ek

Ночь с 25 на 26 июня стала одной из самых напряжённых для системы противовоздушной обороны столичного региона за последнее время. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку ещё трёх беспилотников, летевших в сторону столицы. Общее количество сбитых за ночь дронов достигло 45.

«Отражена атака трёх беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своём канале.

Таким образом с начала суток силы ПВО ликвидировали 45 БПЛА самолётного типа, пытавшихся прорваться к Москве.

На всех местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на земле в результате падения сбитых дронов не поступало.

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Юния Ларсон
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