Число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА достигло 45

Ночь с 25 на 26 июня стала одной из самых напряжённых для системы противовоздушной обороны столичного региона за последнее время. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку ещё трёх беспилотников, летевших в сторону столицы. Общее количество сбитых за ночь дронов достигло 45.

«Отражена атака трёх беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своём канале.

Таким образом с начала суток силы ПВО ликвидировали 45 БПЛА самолётного типа, пытавшихся прорваться к Москве.

На всех местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на земле в результате падения сбитых дронов не поступало.

Ранее Life.ru писал, что в Джанкойском районе Крыма при атаке украинских беспилотников погиб мирный житель. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что удар был нанесён по селу Предмостное.