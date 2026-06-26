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Регион
26 июня, 03:32

Движение автомобилей по Крымскому мосту полностью восстановили

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временных ограничений. Об этом сообщили в телеграм-канале, который информирует о ситуации на подъездах к мосту.

Несмотря на восстановление движения, со стороны Керчи сохраняется очередь перед пунктом ручного досмотра. По состоянию на 23:00 мск в ней находилось около тысячи автомобилей, а ожидаемое время ожидания составляло примерно три часа. Со стороны Тамани заторов перед пунктом досмотра не зафиксировано.

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Напомним, мост закрыли после сирен в Севастополе. Незадолго до полуночи в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Режим воздушной тревоги продолжает действовать, поэтому службы работают в усиленном режиме.

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Артём Гапоненко
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