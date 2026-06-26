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26 июня, 04:05

За ночь в Ростовской области сбили 15 дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Системы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области. Дроны сбили в Усть-Донецком, Тарасовском, Боковском, Шолоховском, Неклиновском, Чертковском и Миллеровском районах. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информации о пострадавших пока не поступало.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в семи районах области», — написал он.

Власти и экстренные службы сейчас уточняют данные о возможных разрушениях на земле. Специалисты также проверяют информацию об отсутствии раненых среди гражданского населения.

За ночь над Тульской областью сбили 73 дрона
За ночь над Тульской областью сбили 73 дрона

Тем временем количество сбитых за ночь дронов на подлете к Москве достигло 45. Утром мэр столицы Сергей Собянин добавил, что российские силы ПВО отразили атаку ещё трёх украинских беспилотников, которые летели в сторону города.

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Лия Мурадьян
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