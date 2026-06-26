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Регион
26 июня, 04:16

В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В центральной части Японии зафиксировано новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда подземного толчка составила 5,8. Эпицентр находился в районе префектуры Тиба, соседней с Токио, очаг залегал на глубине 50 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Сразу после толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли. Подземные колебания ощущались и в столице Японии.

Напомним, что накануне в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого пострадали около 10 человек. Власти продолжали мониторинг сейсмической обстановки, и новый толчок стал очередным напоминанием о высокой сейсмической активности в регионе.

Два мощных землетрясения случились в Венесуэле и Японии с разницей в 30 минут
Два мощных землетрясения случились в Венесуэле и Японии с разницей в 30 минут

Тем временем в Южной Америке продолжают ликвидировать последствия другой природной катастрофы. Ранее Life.ru писал, что в Венесуэле число пропавших без вести после серии мощных землетрясений превысило 40 тысяч человек. Спасательные службы продолжают разбирать завалы, число погибших достигло превысило, а ранения получили более четырёх тысяч человек.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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