В Тульской области система ПВО уничтожила ещё 84 украинских БПЛА

Тульская область продолжает отражать массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили ещё 84 вражеских беспилотника над территорией области.

Глава региона также напомнил жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности.

«Напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», – написал Миляев.

Таким образом Тульская область стала одним из главных направлений ночного налёта украинских беспилотников 26 июня.

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве было сбито 45 дронов. Официальных данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.