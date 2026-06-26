Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 04:47

Сборная Австралии после ничьей с Парагваем вышла в плей-офф чемпионата мира

Обложка © Х / CommBank Socceroos

Обложка © Х / CommBank Socceroos

Сборная Австралии сыграла вничью с Парагваем (0:0) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Австралийцы набрали четыре очка и заняли второе место в группе D. В 1/16 финала они встретятся с командой, которая финиширует второй в группе G, где выступают сборные Египта, Ирана, Бельгии и Новой Зеландии.

Сборная Парагвая также завершила групповой этап с четырьмя очками, однако заняла третье место в квартете и пока не гарантировала себе выход в плей-офф.

Вылетевшая с ЧМ-2026 Турция в последнем матче вырвала победу над США
Вылетевшая с ЧМ-2026 Турция в последнем матче вырвала победу над США

Ранее Life.ru писал, что встреча Франции и Норвегии на ЧМ по футболу может сорваться из-за погоды. Встреча должна пройти 26 июня в Фоксборо (штат Массачусетс). Начало запланировано на 22:00 мск. Согласно последнему прогнозу, в регионе ожидаются грозы и сильный ливень.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar