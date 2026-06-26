Сборная Австралии после ничьей с Парагваем вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Австралии сыграла вничью с Парагваем (0:0) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Австралийцы набрали четыре очка и заняли второе место в группе D. В 1/16 финала они встретятся с командой, которая финиширует второй в группе G, где выступают сборные Египта, Ирана, Бельгии и Новой Зеландии.

Сборная Парагвая также завершила групповой этап с четырьмя очками, однако заняла третье место в квартете и пока не гарантировала себе выход в плей-офф.

Ранее Life.ru писал, что встреча Франции и Норвегии на ЧМ по футболу может сорваться из-за погоды. Встреча должна пройти 26 июня в Фоксборо (штат Массачусетс). Начало запланировано на 22:00 мск. Согласно последнему прогнозу, в регионе ожидаются грозы и сильный ливень.