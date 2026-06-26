Вылетевшая с ЧМ-2026 Турция в последнем матче вырвала победу над США

Сборная Турции на мажорной ноте завершила выступление на чемпионате мира — 2026, обыграв команду США со счётом 3:2 в заключительном матче группового этапа.

Встреча получилась одной из самых результативных на турнире. Американцы открыли счёт уже в дебюте, однако турки сумели переломить ход игры. После обмена голами судьба матча решилась в самой концовке, когда сборная Турции забила победный мяч и вырвала три очка.

Несмотря на победу, турецкая команда не смогла пробиться в плей-офф. Ранее она уступила Австралии и Парагваю, поэтому успех в матче с хозяевами турнира уже не повлиял на турнирное положение.

Сборная США, напротив, ещё до заключительного тура обеспечила себе выход в 1/16 финала. Тренерский штаб американцев позволил себе масштабную ротацию состава, сосредоточившись на предстоящих матчах плей-офф.

Матч Турция — США также вошёл в историю мировых первенств: именно во время этой встречи был установлен новый рекорд чемпионатов мира по количеству забитых голов за один турнир.