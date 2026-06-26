Бразилия сыграет с Японией в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Бразилии и Японии встретятся в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Эта пара стала второй официально определившейся на стадии плей-офф турнира.

Бразильцы вышли в плей-офф с первого места в группе C. Команда уверенно завершила групповой этап, разгромив в заключительном туре сборную Шотландии со счётом 3:0.

Япония, в свою очередь, заняла второе место в группе F, набрав пять очков. В последнем матче группового этапа японцы сыграли вничью со Швецией и сохранили за собой путёвку в плей-офф.

Матч между сборными Бразилии и Японии состоится 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее сборная Эквадора пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре группового этапа команда одержала важную победу над Германией со счётом 2:1 и заняла третье место в группе.