На ЧМ-2026 побит рекорд по количеству голов за один турнир

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже стал самым результативным в истории. Во время матчей группового этапа был побит рекорд по числу забитых мячей за один розыгрыш мундиаля.

Историческим стал гол защитника сборной США Остона Трасти в матче с Турцией. Этот мяч оказался 173-м на турнире и позволил превзойти прежнее достижение — 172 гола, установленное на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

На данный момент на ЧМ забито 177 голов. При этом нынешний турнир ещё далёк от завершения. Впереди участников ждёт 31 матч плей-офф, а значит, рекорд будет неоднократно обновлён. Этому способствует и новый формат соревнований: впервые в финальной части выступают 48 сборных, а общее число матчей увеличилось с 64 до 104

Сама игра закончилась со счётом 3:2 в пользу сборной Турции. Несмотря на победу, европейская команда не смогла пробиться в плей-офф. Ранее она уступила Австралии и Парагваю, поэтому успех в матче с хозяевами турнира уже не повлиял на турнирное положение.