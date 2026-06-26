ВСУ устроили один из самых массовых налётов на Россию, ПВО ликвидировала 660 БПЛА

Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых для российской системы противовоздушной обороны с начала года. Как сообщили в Минобороны России, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», – говорится в сообщении военного ведомства.

Цели поражались в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Ростовской, включая Тульскую, Рязанскую, Калужскую и Астраханскую области, а также Московский регион и Республику Крым. Кроме того, дроны сбивали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Таким образом, силы ПВО отработали по целям в 13 регионах и двух морских акваториях. Украинская сторона предприняла попытку синхронного удара по объектам на огромной территории от южных рубежей до центра страны.

Ранее Life.ru сообщал, что только на подлёте к Москве было сбито 45 беспилотников. Официальных данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.