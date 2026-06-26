Жара возвращается: Июль принесёт в Москву настоящее лето
Синоптик Позднякова прогнозирует жару до +30 градусов в начале июля в Москве
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В начале июля в столице ожидается заметное потепление — воздух в Москве может прогреться до +30 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В конце первой пятидневки июля температура воздуха в Москве может подняться до плюс 28 — плюс 30 градусов», — сказала она.
Ранее сообщалось, что аномальная жара, наблюдаемая в Европе, является одним из проявлений глобального изменения климата. При развитии подобных погодных сценариев центральная Россия также может столкнуться с экстремальными температурными условиями, особенно в случае формирования блокирующего антициклона над регионом.
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