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Регион
26 июня, 05:50

Жара возвращается: Июль принесёт в Москву настоящее лето

Синоптик Позднякова прогнозирует жару до +30 градусов в начале июля в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В начале июля в столице ожидается заметное потепление — воздух в Москве может прогреться до +30 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В конце первой пятидневки июля температура воздуха в Москве может подняться до плюс 28 — плюс 30 градусов», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что аномальная жара, наблюдаемая в Европе, является одним из проявлений глобального изменения климата. При развитии подобных погодных сценариев центральная Россия также может столкнуться с экстремальными температурными условиями, особенно в случае формирования блокирующего антициклона над регионом.

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Милена Скрипальщикова
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