Абрикосы с проколами и трещинами могут быть опасны — в Роскачестве объяснили почему

Абрикосы с повреждённой кожицей могут представлять опасность для здоровья из-за риска попадания бактерий и плесени в мякоть. О правилах выбора фруктов РИА «Новости» рассказали в Роскачестве.

«Нежелательно приобретать абрикосы с повреждениями кожицы — трещинами или проколами. Через повреждения в мякоть могут попасть микробы, бактерии или споры плесени, что делает фрукт потенциально опасным для употребления», — говорится в сообщении.

Отдельно эксперты обратили внимание на сморщенную кожицу — она указывает на длительное хранение и потерю влаги. Также не рекомендуется покупать слишком мягкие абрикосы, так как они, как правило, уже перезрели. Слишком твёрдые плоды, напротив, могут говорить о том, что фрукт был сорван раньше срока и не успеет дозреть.

В Роскачестве добавили, что от покупки стоит отказаться, если на поверхности есть вмятины, тёмные или зеленоватые пятна. Потемнение может свидетельствовать о начале порчи, а зелёные вкрапления — о недозрелости. Кроме того, эксперты отметили, что внешний вид и оттенок мякоти могут отличаться в зависимости от сорта абрикосов.

Ранее стало известно, что некоторые летние фрукты и ягоды при чрезмерном употреблении способны негативно влиять на состояние зубной эмали. Основная проблема связана с высоким содержанием органических кислот и сахаров в ряде сезонных продуктов.