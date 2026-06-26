Определились 19 участников плей-офф ЧМ-2026 и первые пары четвертьфинала

На чемпионате мира по футболу 2026 года определились 19 из 32 сборных, вышедших в стадию 1/16 финала, а также несколько первых пар плей-офф. По итогам очередного игрового дня путёвки в плей-офф завоевали сборные Японии, Нидерландов, Швеции, Австралии, Кот-д’Ивуара и Эквадора.

Ранее участие в 1/16 финала гарантировали себе ещё 13 национальных команд. Среди них — Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина, Бразилия, Марокко, США, Германия, Франция, Норвегия, Аргентина и Колумбия. Таким образом, на текущий момент известны 19 из 32 участников стадии плей-офф мирового первенства.

Также сформировались первые пары 1/16 финала турнира. Сборная США встретится с Боснией и Герцеговиной, Бразилия сыграет против Японии, а Нидерланды проведут матч с Марокко.

Чемпионат мира впервые проходит в расширенном формате с участием 48 национальных сборных. Игры турнира принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика, а завершится первенство 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, победившая на предыдущем турнире.

Ранее сборная Австралии сыграла вничью с Парагваем в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу, завершив встречу со счётом 0:0. По итогам матча австралийская команда набрала четыре очка и заняла второе место в группе D, что позволило ей выйти в стадию плей-офф турнира.