Суровое предупреждение Пескова вызвало панику на Западе
DE: Слова Пескова о ядерном сдерживании являются предупреждением всему миру
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Западные журналисты обратили внимание на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, касающееся вопросов ядерного сдерживания. Британское издание Daily Express заявило, что это предупреждение нельзя игнорировать.
«Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений глобальной войны», — говорится в публикации.
Издание приводит слова Пескова о том, что система ядерного сдерживания не исключает региональных конфликтов, а их совокупный риск в мире возрастает. На форуме «Примаковские чтения» он заявил, что в современных условиях именно ядерный потенциал остаётся фактором, сдерживающим возникновение мировой войны, а развитие технологий может привести к появлению новых видов вооружений сопоставимой разрушительной силы.
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