Сельчане под Кривым Рогом вышли на митинг из-за похищения ТЦК мужчин с полей

В селе Гуровка под Кривым Рогом местные жители вышли на митинг и перекрыли дорогу после сообщений о действиях Территориального центра комплектования (военкомата), которые начали мобилизовать мужчин во время работы в поле. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В селе под Кривым Рогом прошёл митинг против действий ТЦК на полях. Видео © Telegram / КРИВИЙ РІГ / БЛОГ

Причиной протестов стали сообщения о том, что сотрудники ТЦК забрали людей прямо с сельскохозяйственных работ. Утверждается, что речь идёт в том числе о трактористах и комбайнерах, находившихся в поле во время работы.

На фоне этих событий в населённом пункте началась протестная акция, в ходе которой была перекрыта дорога. Участники митинга выражают недовольство действиями военкомов и требуют разъяснений по ситуации.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области произошёл инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования. В ходе силовой мобилизации микроавтобус, в котором находились представители ТЦК, сбил мужчину. Пострадавший получил тяжёлые травмы в результате наезда.