Житель Харькова убил военкома и ранил второго, не желая служить в ВСУ

В Харькове произошло нападение на военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине). В результате один военный погиб, второй получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ТЦК.

По данным ведомства, инцидент произошёл во время представления старшего группы оповещения — военнослужащего ВСУ. Гражданин внезапно выхватил нож и набросился на военкомов. Он нанёс им несколкьо ударов прямо в грудь, после чего скрылся. Один из пострадавших был прооперирован, второй умер от ран в реанимации. Сейчас полиция ищет нападавшего, его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что после обстрела села Сопычь мужчина из Сумской области отказался ехать в больницу и занялся лечением самостоятельно. Причиной такого решения он назвал страх мобилизации. Он самостоятельно достал осколки из тела, теряя сознание.