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26 июня, 07:50

Житель Харькова убил военкома и ранил второго, не желая служить в ВСУ

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

В Харькове произошло нападение на военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине). В результате один военный погиб, второй получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ТЦК.

По данным ведомства, инцидент произошёл во время представления старшего группы оповещения — военнослужащего ВСУ. Гражданин внезапно выхватил нож и набросился на военкомов. Он нанёс им несколкьо ударов прямо в грудь, после чего скрылся. Один из пострадавших был прооперирован, второй умер от ран в реанимации. Сейчас полиция ищет нападавшего, его объявили в розыск.

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Ранее сообщалось, что после обстрела села Сопычь мужчина из Сумской области отказался ехать в больницу и занялся лечением самостоятельно. Причиной такого решения он назвал страх мобилизации. Он самостоятельно достал осколки из тела, теряя сознание.

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Татьяна Миссуми
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