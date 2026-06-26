Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв ушёл из жизни

Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв скончался в возрасте 79 лет. Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Он ушёл из жизни вечером 25 июня. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Позгалёв возглавлял Вологодскую область с 1996 по 2011 год, занимая пост губернатора четыре срока подряд. После этого он был депутатом Государственной думы шестого созыва от партии «Единая Россия» в период с 2011 по 2016 год.