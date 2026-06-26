Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 08:18

Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв ушёл из жизни

Обложка © VK / Вячеслав Позгалёв

Обложка © VK / Вячеслав Позгалёв

Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв скончался в возрасте 79 лет. Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Он ушёл из жизни вечером 25 июня. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Позгалёв возглавлял Вологодскую область с 1996 по 2011 год, занимая пост губернатора четыре срока подряд. После этого он был депутатом Государственной думы шестого созыва от партии «Единая Россия» в период с 2011 по 2016 год.

Вокалист Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас умер в 84 года
Вокалист Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас умер в 84 года

Ранее сообщалось, что актёр Евгений Калинцев, известный по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», скончался 17 июня в возрасте 59 лет.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar