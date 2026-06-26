Новак: В России достаточно запасов топлива
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В России сформированы достаточные объёмы топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, текущих запасов достаточно, чтобы покрывать внутренний спрос, а дополнительного дефицита не ожидается.
Новак отметил, что сейчас в отрасли идёт перестройка логистических связей с учётом текущих потребностей рынка. Он добавил, что процесс балансировки поставок и распределения топлива потребует определённого времени для полной стабилизации, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России совместно с крупнейшими цифровыми платформами развернула работу по блокировке спекулятивных перепродаж автомобильного топлива. В ведомстве также напомнили, что текущий мониторинг рынка ведётся безостановочно. Специалисты проверяют, насколько обоснованы составляющие конечной цены нефтепродуктов, включая затраты на транспортировку, хранение и сбыт.
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