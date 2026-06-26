Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 08:13

Израиль может признать геноцид армян

Глава МИД Израиля вынесет на утверждение кабмина признание геноцида армян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что планирует представить на рассмотрение правительства проект резолюции об официальном признании геноцида армян. Он написал в соцсети X, что признание трагических событий в отношении армянского народа в последние годы Османской империи является «моральным и историческим долгом» государства.

«На следующем заседании израильского кабинета министров я представлю проект резолюции об официальном признании правительством Израиля геноцида армян. После этого резолюция будет вынесена на голосование в Кнессете», — написал Саар.

Путин назвал геноцид армян одной из самых страшных трагедий XX века
Путин назвал геноцид армян одной из самых страшных трагедий XX века

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который обвинил КГБ в «исторических проблемах между армянами и турками». Политик поведал, что устоявшиеся представления его народа о Турции и Азербайджане якобы были сформированы под влиянием советской пропаганды. Он призвал армянское общество «освободиться от мировоззрения, сформированного для нас агентами КГБ».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Израиль
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar