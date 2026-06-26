Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что планирует представить на рассмотрение правительства проект резолюции об официальном признании геноцида армян. Он написал в соцсети X, что признание трагических событий в отношении армянского народа в последние годы Османской империи является «моральным и историческим долгом» государства.

«На следующем заседании израильского кабинета министров я представлю проект резолюции об официальном признании правительством Израиля геноцида армян. После этого резолюция будет вынесена на голосование в Кнессете», — написал Саар.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который обвинил КГБ в «исторических проблемах между армянами и турками». Политик поведал, что устоявшиеся представления его народа о Турции и Азербайджане якобы были сформированы под влиянием советской пропаганды. Он призвал армянское общество «освободиться от мировоззрения, сформированного для нас агентами КГБ».