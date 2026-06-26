Microsoft продлила «жизнь» Windows 10 до 12 октября 2027 года

Американская корпорация Microsoft обновила сроки поддержки Windows 10, фактически продлив жизненный цикл операционной системы до октября 2027 года. Об этом пишет портал Windows Central.

Для продолжения получения обновлений пользователям необходимо войти в систему под учётной записью Microsoft. Также доступ к расширенной поддержке можно получить через платный вариант — за $30 или 1000 бонусных баллов Microsoft. Таким образом, компания смягчила ранее обозначенные сроки завершения поддержки популярной ОС.

Ранее компания Microsoft начала искать пути развития игрового бизнеса Xbox, который сильно упал по объёму доходности. Корпорация намерена изменить корпоративную стратегию. Microsoft допускает выделение Xbox из структуры основного бизнеса. Игровое подразделение может стать отдельной дочерней компанией. На данный момент это лишь обсуждается. По самым скромным оценкам, прибыль от Xbox за последние пять лет упала на 500 миллионов долларов.