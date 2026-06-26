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Регион
26 июня, 08:18

Ещё два дрона ВСУ были сбиты на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Силы ПВО Минобороны уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты проводят обследование территории и ликвидируют возможные последствия инцидента. Информация о пострадавших на данный момент не приводится. Ситуация остаётся под контролем профильных ведомств, которые продолжают мониторинг воздушного пространства вокруг Москвы.

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Ранее стало известно, что ночь с 25 на 26 июня стала одной из самых напряжённых для системы ПВО столичного региона за последнее время. Силы противовоздушной обороны отразили новую волну атаки беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Всего с начала суток, как уточняется, система ПВО ликвидировала 45 беспилотников самолётного типа, пытавшихся прорваться к столице.

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Милена Скрипальщикова
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