Ещё два дрона ВСУ были сбиты на подлёте к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты проводят обследование территории и ликвидируют возможные последствия инцидента. Информация о пострадавших на данный момент не приводится. Ситуация остаётся под контролем профильных ведомств, которые продолжают мониторинг воздушного пространства вокруг Москвы.

Ранее стало известно, что ночь с 25 на 26 июня стала одной из самых напряжённых для системы ПВО столичного региона за последнее время. Силы противовоздушной обороны отразили новую волну атаки беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Всего с начала суток, как уточняется, система ПВО ликвидировала 45 беспилотников самолётного типа, пытавшихся прорваться к столице.