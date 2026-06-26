«Смартфон» в 1977-м: В сети обсуждают загадочный предмет на концерте Элвиса Пресли

В интернете снова обсуждают кадры последнего концерта Элвиса Пресли 1977 года. Пользователи заметили у зрительницы предмет, похожий на современный смартфон. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Снимки с выступления, которое прошло в Индианаполисе 26 июня 1977 года, вызвали волну обсуждений в соцсетях. На увеличенных кадрах виден тёмный прямоугольный объект с блестящей деталью, напоминающей камеру. Некоторые комментаторы восприняли это как «артефакт из будущего» и даже предположили вмешательство путешественника во времени. Поводом для таких версий стало сходство предмета с современными гаджетами.

Элвис Пресли выступал на арене Market Square за семь недель до своей смерти в августе 1977 года. Ему было 42 года. Скептики отмечают, что на записи могла быть компактная камера, диктофон или блокнот для автографов с металлической ручкой. Подобные устройства уже существовали в 1970-х, хотя заметно отличались по форме и размеру. Отдельно подчёркивается, что даже гипотетический смартфон не смог бы подключиться к сетям того времени, однако мог бы использоваться как автономная камера.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил о риске повышения цен на продукцию компании на фоне дефицита чипов памяти и накопителей. По его словам, корпорация пытается сдерживать рост издержек, однако текущая ситуация остаётся «неустойчивой».