Ейск обошёл Сочи по прогреву воды, температура в море там достигла 26 градусов

Температура морской воды на российских курортах достигла 26 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По её словам, самые высокие показатели зафиксированы в Ейске, где вода прогрелась до 26 градусов.

В Сочи температура моря составляет около 25 градусов, в Туапсе и Геленджике — 24 градуса. В Анапе, Ялте и Евпатории вода прогрелась до 22 градусов, в Калининграде — до 20, а в Феодосии — до 19 градусов. Комфортным для купания считается температурный диапазон 22 — 24 градуса.

Ранее Life.ru писал, что на турецких курортах начали закрываться кафе, бары и магазины, потому что туристов из России стало заметно меньше. Сильнее всего это бросается в глаза в Анталье. За первое полугодие через местный аэропорт прошло 711 тысяч человек — это на 10% меньше, чем за тот же период годом ранее.