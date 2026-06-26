Шрам на всю жизнь: Почему временные пляжные тату хной опаснее, чем кажется

Рисунки хной на коже давно стали одним из символов пляжного отдыха. Многие туристы охотно украшают руки, плечи или ноги временными узорами. Однако такая роспись тела не всегда безопасна для здоровья. Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова объяснила Life.ru, в чём кроется главная опасность популярных процедур.

Главное преимущество рисунков хной — их временный характер. В отличие от классической татуировки, узор сохраняется на коже от одной до трёх недель, после чего постепенно исчезает. Именно поэтому многие воспринимают такую процедуру как безопасный способ поэкспериментировать с внешностью. Однако это не всегда соответствует действительности.

Безопасной считается только натуральная хна. Её делают из порошка листьев лавсонии с добавлением лимонного сока, чайного настоя, сахара и других природных компонентов. Проблема в том, что для создания ярких и стойких рисунков мастера нередко используют синтетические смеси. Ольга Андриянова Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология»

Особую опасность представляет так называемая чёрная хна. Для усиления цвета и стойкости в неё часто добавляют парафенилендиамин (ПФД) — химическое вещество, способное вызывать выраженные аллергические реакции. Последствия могут варьироваться от покраснения и зуда до контактного дерматита, химических ожогов и болезненных высыпаний.

Глубокие ожоги и рубцы

Риск возрастает при использовании составов с блёстками, глиттером и различными красителями. Такие добавки делают рисунок более эффектным, но одновременно увеличивают вероятность нежелательных реакций со стороны кожи. По словам врача, парафенилендиамин особенно часто встречается в составах для временных татуировок, которые предлагают туристам на популярных зарубежных курортах, в том числе в Марокко и Доминикане.

ПФД способен вызывать образование пузырей, глубокие ожоги и стойкие рубцы. Особенно опасно наносить такие составы на участки с тонкой кожей — кисти рук, предплечья и лицо. В некоторых случаях следы могут сохраняться на всю жизнь, а их коррекция требует длительного и сложного лечения.

Проблема настолько актуальна, что зарубежные профильные организации неоднократно предупреждали об опасности подобных процедур. Так, Британский фонд по борьбе с кожными заболеваниями запускал информационную кампанию с призывом отказаться от использования чёрной хны.

Антисанитария на пляже

Ещё один фактор риска — условия проведения процедуры. На пляжах и в туристических зонах мастера далеко не всегда используют качественные материалы и соблюдают необходимые санитарные нормы. Если желание сделать временный рисунок всё же есть, лучше обращаться в проверенные салоны, где применяются сертифицированные красители и соблюдаются требования безопасности. Это значительно снижает риск осложнений.

Врач также напомнила о более безопасных альтернативах — например, переводных татуировках или рисунках, выполненных натуральными красителями после предварительной аллергической пробы.

Стремление украсить тело не должно становиться причиной проблем со здоровьем. Перед процедурой важно убедиться в качестве используемых материалов и помнить, что даже временный рисунок способен оставить после себя совсем не временные последствия.

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