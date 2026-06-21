От SPF до регидрона: Врач назвала обязательное содержимое в пляжной аптечке

Собираясь на пляж — в городе, на даче или в короткую поездку, — важно заранее подготовить аптечку с самыми необходимыми средствами. О том, что обязательно стоит взять с собой на отдых, Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, содержимое пляжной аптечки можно условно разделить на несколько основных групп.

Первая группа — это средства от солнечных ожогов, укусов насекомых и мелких травм. Обязательно берём солнцезащитные кремы с SPF от 30 до 50. Также пригодится пантенол или любое другое средство от солнечных ожогов. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Кроме того, врач рекомендует взять репелленты, особенно если отдых проходит возле водоёмов или предполагает вечерние прогулки. Полезным будет и гель после укусов насекомых — охлаждающий с алоэ или антигистаминный, который помогает уменьшить зуд и отёк.

Вторая группа — средства для обработки травм. На пляже легко получить порез, царапину или ссадину, поэтому в аптечке должны быть пластыри, стерильный бинт и антисептики, например хлоргексидин или перекись водорода. А вот от йода и зелёнки специалист советует отказаться.

«Я не рекомендую брать йод и зелёнку: они мешают врачам, так как искажают цвет раны при ревизии и создают дополнительный ожог, из-за чего труднее разобраться в повреждении», — пояснила терапевт.

Если произошла травма, рану следует обработать антисептиком, после чего заклеить бактерицидным пластырем либо наложить стерильную повязку. При серьёзном повреждении необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Третья группа — жаропонижающие, обезболивающие и противоаллергические препараты. По словам врача, в отпуске или во время акклиматизации может подняться температура, поэтому стоит иметь под рукой средства на основе парацетамола или ибупрофена. Они одновременно помогают уменьшить боль и снизить жар.

Людям, склонным к аллергическим реакциям, рекомендуется взять антигистаминные препараты. Если планируются морские прогулки или поездки на катере, пригодятся и средства от укачивания.

Для пляжного отдыха Чернышова также советует положить в аптечку регидрон и смекту — на случай пищевого отравления, расстройства желудка или других проблем с пищеварением.

Отдельно врач напомнила о необходимости взять все препараты, которые назначены при хронических заболеваниях.

«Если у вас есть хронические заболевания, обязательно возьмите все таблетки, назначенные врачом, и не забывайте их дома. Отпуск не означает, что не нужно принимать препараты, ранее назначенные лечащим врачом», — подчеркнула специалист.

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