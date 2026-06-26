ISU выразил соболезнования в связи со смертью тренера Кудрявцева

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о соболезнованиях в связи со смертью заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Виктора Кудрявцева. Об этом говорится на сайте организации.

В спортивной организации подчеркнули вклад специалиста в развитие фигурного катания и воспитание нескольких поколений выдающихся спортсменов. Отмечается, что Кудрявцев сочетал многолетний опыт с преданностью своему делу и вниманием к ученикам. Тренерская карьера Кудрявцева началась в 1960 году. За десятилетия работы он подготовил целую плеяду известных фигуристов, добивавшихся успехов на крупнейших международных стартах.

Среди его учеников — призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, включая Людмилу Смирнову и Андрея Сурайкина, Киру Иванову, Марию Бутырскую, Викторию Волчкову (Буцаеву), Илью Кулика, Игоря Пашкевича и Илью Авербуха. Также Кудрявцев сотрудничал с тренерами и специалистами, работавшими с олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и ведущими фигуристами разных стран.

«ISU отдает дань уважения господину Кудрявцеву и будет помнить его с большой любовью», — заключили в союзе.

Напомним, что 26 июня заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет. Причины ухода из жизни не раскрываются. В федерации выразили соболезнования родным и близким специалиста. Там отметили, что Кудрявцев был человеком, полностью посвятившим себя фигурному катанию, а также подчеркнули его значимый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов.