Вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку в Красноярском крае

В районе населённого пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Начата проверка по факту ЧП.

«По предварительным данным, в районе населённого пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолёт Ми-8Т, эксплуатируемый ООО «Геликс Аэро», совершил жёсткую посадку», — говорится в тексте.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Известно, что на борту было девять пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, все они живы.

Ранее также сообщалось, что погиб пилот сельскохозяйственного вертолёта Ми-2, упавшего в Краснодарском крае. Причина трагедии — отказ двигателя.