Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 08:45

Вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку в Красноярском крае

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

В районе населённого пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Начата проверка по факту ЧП.

«По предварительным данным, в районе населённого пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолёт Ми-8Т, эксплуатируемый ООО «Геликс Аэро», совершил жёсткую посадку», — говорится в тексте.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Известно, что на борту было девять пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, все они живы.

Вертолёт с детьми на борту врезался в самолёт во Флориде
Вертолёт с детьми на борту врезался в самолёт во Флориде

Ранее также сообщалось, что погиб пилот сельскохозяйственного вертолёта Ми-2, упавшего в Краснодарском крае. Причина трагедии — отказ двигателя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar