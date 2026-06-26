Мистическая смерть у древнего круга: Жестоко убитого мужчину нашли после дня летнего солнцестояния

В Великобритании 26-летнего мужчину нашли без признаков жизни на территории каменного круга бронзового века «Девять леди» в деревне Стэнтон-Лис. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошёл 23 июня, на следующий день после летнего солнцестояния. Территория памятника эпохи ранней бронзы, которому около четырёх тысяч лет, традиционно собирает людей во время праздников. По легенде, каменное кольцо изображает девять девушек, превращённых в камень за танцы в воскресенье. В последние годы место стало точкой притяжения неоязычников и любителей массовых мероприятий.

На месте был задержан 41-летний подозреваемый. Полиция также ведёт поиск очевидцев, которые находились у древнего сооружения в период с 19 по 23 июня — именно в дни празднования самого длинного дня в году. Следователи считают, что кто-то из участников сборищ мог видеть или слышать важные детали происшествия, которые помогут восстановить хронологию событий.

Отдельно отмечается, что площадка в последние годы нередко превращается в место шумных рейвов и вечеринок, после которых остаются следы массовых собраний. Сейчас этот мусор также изучают криминалисты в рамках расследования.

Ранее в Санкт-Петербурге в одной из квартир жилого дома на улице Бухарестской обнаружены тела двух женщин-иностранок с ножевыми ранениями. Трагедия произошла утром 25 июня 2026 года. На месте были найдены тела сестёр с признаками насильственной смерти.