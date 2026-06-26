Таинственно пропавший в Кузбассе пастор-сапбордист оказался бывалым моряком

В Кемеровской области на озере Бирюзовое в районе Междуреченска продолжают искать мужчину, который один плыл на сапе и пропал. Поиски ведутся уже пять дней. Речь идёт о 55-летнем Игоре Шведове, который был пастором местной протестантской общины. Журналисты пообщались с его сыном Дмитрием.

«Он бывший моряк. Он также умеет управлять судоходным транспортом, паромами. Он, конечно, нечасто катался на сапборде, и фактически это была его первая вылазка... Он часто бывал в Междуреченске на этом озере, отдыхал, купался. То есть местность, в принципе, он знает», — сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что отец оставил телефон дома и не имел конфликтов с кем-либо или проблем со здоровьем. В ходе поисков водолазы и спецтехника обследовали дно озера, при этом в акватории был обнаружен сапборд пропавшего.

Как сообщалось, 21 июня 55-летний мужчина пропал во время катания на сапборде по озеру Бирюзовое в Кемеровской области. Житель Междуреченска Игорь Шведов отправился на водоём один. Очевидцы рассказывали, что видели мужчину проплывающим на доске рядом с местной базой отдыха. Сразу после этого его следы теряются. Озеро Бирюзовое — это выработанный угольный карьер. Его глубина превышает 50 метров. Котлован со временем заполнился грунтовыми водами. Протяжённость чаши с юго-востока на северо-запад достигает примерно 2,4 км. Максимальная ширина объекта в поперечнике составляет около 350 метров.