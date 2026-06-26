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26 июня, 09:19

PR-директор Серова — о больных сосудах певца: «В 75 лет не знаем, что такое больница!»

PR-директор Александра Серова опроверг сообщения о больных сосудах певца

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

PR-директор народного артиста России Александра Серова опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у певца. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что сведения о болезни звезды не соответствовали действительности.

По словам представителя Серова, информация о якобы больных сосудах была выдумкой. Он резко раскритиковал ресурсы, распространившие эти сведения, назвав публикации недостоверными.

«Слава Богу, в 75 лет мы не знаем, что такое больница! Есть какие-то моменты, но они незначительные», — подчеркнул представитель музыканта.

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Напомним, ранее появилась информация, будто бы Александру Серову запретили длительные авиаперелёты из-за тромбоза. Сообщалось, что концерты певца в Таиланде пришлось отменять.

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Борис Эльфанд
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