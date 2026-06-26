Муми Нгамалё выгнали из «Динамо» за прогулы и оштрафуют на одну зарплату, узнал Life.ru

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё исключён из состава клуба за систематические прогулы тренировок. Об уходе сообщили в официальном аккаунте ФК. По данным SHOT, футболиста оштрафуют на зарплату за июнь из-за неявки на сборы при действующем контракте.

За время выступлений в «Динамо» Нгамалё провёл 117 матчей и забил 21 гол. Однако в последнее время его карьера в клубе складывалась непросто. В прошлом году он уже был на грани увольнения из-за своей девушки Ники Черемисиновой, которая публично жаловалась на тогдашнего тренера Валерия Карпина, утверждая, что тот не даёт игроку достаточно времени на поле. По словам блогерши, с начала их отношений результативность Нгамалё упала.

Впрочем, заступничество оказалось напрасным: спустя пять месяцев Нгамалё изменил девушке и выгнал её из дома. Черемисинова рассказала, что нашла в телефоне футболиста переписки с девушками и «одной известной певицей». В итоге руководство «Динамо» приняло решение расстаться с игроком из-за нарушения дисциплины.

Ранее экс-футболист и тренер Роман Шаронов подвёл итоги работы в московском «Динамо», куда он вошёл в прошлом сезоне. После назначения Сандро Шварца руководство объявило о его уходе, но несмотря на досрочное расставание, Шаронов не держит зла и признателен за сотрудничество с бело-голубыми.