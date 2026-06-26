В ЕС предлагают с марта 2027 года не давать убежище военнообязанным украинцам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что с марта 2027 года ЕС предлагает не предоставлять временную защиту вновь прибывшим гражданам Украины, которым согласно украинскому законодательству запрещён выезд из страны из-за военных обязательств.
При этом те украинцы, которые уже получили статус защиты, сохранят его — программу продлят ещё на год. Бруннер подчеркнул, что это предложение было согласовано с Киевом и государствами-членами Евросоюза. Представитель, выступивший с заявлением, отметил, что для сохранения надёжности системы защиты и её соответствия законным потребностям Украины предлагается целенаправленная корректировка.
«Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с их военными обязательствами согласно украинскому законодательству, и именно об этом нас просила Украина, и именно это мы и делаем», — заявил Бруннер.
Из заявления чиновника не до конца ясно, каким образом и по каким критериям будет определяться законность выезда. Вопросы практической реализации механизма остаются открытыми.
Ранее министерство по делам иностранцев и интеграции Дании объявило, что страна прекратит предоставлять убежище мужчинам из Украины в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учёту, если у них нет официального освобождения от службы, — правительство намерено пересмотреть закон о временном проживании, чтобы закрыть возможность уклонения от мобилизации. Министр Мортен Бедсков подчеркнул, что Копенгаген остаётся надёжным союзником Киева, однако не намерен создавать правовые лазейки, которые могли бы ослабить обороноспособность Украины.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.