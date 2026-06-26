В ЕС предлагают с марта 2027 года не давать убежище военнообязанным украинцам

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что с марта 2027 года ЕС предлагает не предоставлять временную защиту вновь прибывшим гражданам Украины, которым согласно украинскому законодательству запрещён выезд из страны из-за военных обязательств.

При этом те украинцы, которые уже получили статус защиты, сохранят его — программу продлят ещё на год. Бруннер подчеркнул, что это предложение было согласовано с Киевом и государствами-членами Евросоюза. Представитель, выступивший с заявлением, отметил, что для сохранения надёжности системы защиты и её соответствия законным потребностям Украины предлагается целенаправленная корректировка.

«Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с их военными обязательствами согласно украинскому законодательству, и именно об этом нас просила Украина, и именно это мы и делаем», — заявил Бруннер.

Из заявления чиновника не до конца ясно, каким образом и по каким критериям будет определяться законность выезда. Вопросы практической реализации механизма остаются открытыми.

Ранее министерство по делам иностранцев и интеграции Дании объявило, что страна прекратит предоставлять убежище мужчинам из Украины в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учёту, если у них нет официального освобождения от службы, — правительство намерено пересмотреть закон о временном проживании, чтобы закрыть возможность уклонения от мобилизации. Министр Мортен Бедсков подчеркнул, что Копенгаген остаётся надёжным союзником Киева, однако не намерен создавать правовые лазейки, которые могли бы ослабить обороноспособность Украины.