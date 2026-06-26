Новак: Ажиотаж искусственно поднял спрос на топливо в РФ на 20–30%
Александр Новак. Обложка © Life.ru
Ажиотаж на российском рынке топлива привёл к искусственному росту спроса примерно на 20–30%. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно», — сказал Новак.
Также Александр Новак заявил, что в стране сформированы достаточные объёмы топлива для нужд внутреннего рынка, и дефицита не ожидается. По его словам, сейчас идёт перестройка логистических цепочек, а для полной балансировки поставок и стабилизации распределения потребуется время.
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