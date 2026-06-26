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Регион
26 июня, 09:50

Двух разбойников заточили в темницу на Урале за ограбление «Финиста — Ясного сокола»

Суд дал 7 и 8 лет двум уральцам за ограбление актёра «Финиста — Ясного сокола»

Обложка © kino-teatr.ru

Обложка © kino-teatr.ru

Красноуральский городской суд Свердловской области вынес приговор двум молодым людям по делу о разбойном нападении на квартиру актёра Вячеслава Воскресенского, известного по советскому фильму «Финист — Ясный сокол». О судебном решении сообщили в прокуратуре региона.

«Суд назначил Глебу Дербенёву наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы; Артёму Валееву — в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», — сказано в тексте.

Также суд взыскал с них материальный ущерб в размере 109,5 тысячи рублей. Разбойники вину признали частично. Они рассказали, что постучались в квартиру «Финиста — Ясного сокола», он открыл, после чего злоумышленники набросились на него и отобрали деньги. Один из фигурантов также был признан виновным по ряду дополнительных эпизодов краж и грабежа. Актёр живёт в Красноуральске с 2011 года и участвует в культурных мероприятиях города.

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Татьяна Миссуми
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