Сибирский Ихтиандр: Врачи нашли у ребёнка жабры, которые 7 лет считали прыщом

Новосибирским врачам предстоит удалить рудиментарные жабры у мальчика Артёма, которые семь лет принимали за обычный прыщ. По словам матери ребёнка, с рождения на шее сына было небольшое образование, из которого иногда выделялась слизь.

Однако семья не придавала этому значения до тех пор, пока в этом году не решила показать мальчика врачам. На обследовании выяснилось, что это не прыщ, а остаток жаберных дуг — структуры, которая должна исчезнуть ещё на этапе эмбрионального развития.

Рудимент необходимо удалить, иначе он может воспаляться и привести к серьёзным осложнениям, сообщает телеграм-канал Baza. «Ихтиандром» парню стать не суждено — операция неизбежна, но она спасёт его от угрозы здоровью, подчёркивают медики.

А в Екатеринбурге хирурги прооперировали 14-летнюю девочку, у которой зачаток зуба мудрости прорезался не в ротовой полости, а в полости носа. Пациентка поступила с жалобами на сильную боль в левой части лица, заложенность носа, головные боли и дискомфорт в области глаза, и лишь компьютерная томография показала, что зуб полностью блокировал работу пазухи, перекрыв отток слизи и вызвав хроническое воспаление.