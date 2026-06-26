Машину — на ТО, себя — на потом: Почему россияне регулярно меняют масло, а к врачу не ходят годами

Россияне гораздо ответственнее относятся к обслуживанию личного автомобиля, чем к профилактике собственных заболеваний. К такому выводу пришли аналитики сети автосервисов FIT SERVICE и клиник «Будь Здоров», проведя совместное исследование, результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

Цифры говорят сами за себя. Регламентное техобслуживание машины хотя бы раз в год проходят 87 процентов опрошенных. Треть делает это дважды в год, а каждый десятый заезжает на СТО ещё чаще. И лишь три процента признались, что появляются в сервисе исключительно при поломках.

С медицинскими чекапами картина обратная. Регулярное экспресс-обследование раз в год проходят лишь 53 процента респондентов. Около половины проверяют организм ещё реже, а 9 процентов никогда не делали полноценный чекап. Четверть участников вообще ориентируется только на самочувствие и идёт к врачу, когда симптомы уже невозможно терпеть.

Директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова пояснила, что культура профилактики в автосервисе уже сформировалась. Все понимают: не поменяешь масло — получишь серьёзный ремонт. Со здоровьем такой прямой связи люди пока не ощущают, хотя логика та же. Именно поэтому компании решили совместно напомнить, что «регламентное ТО» организму не менее важно.

«Автомобиль для россиян — это уже не роскошь, а необходимая часть повседневной жизни, и важность исправного личного транспорта с каждым годом только растёт. Поэтому мы видим, насколько внимательно автовладельцев относятся к машине. Культура профилактики в автосервисе уже сформировалась», — пояснила она.

Исследование выявило и гендерный дисбаланс. Среди тех, кто регулярно обслуживает машину, 79 процентов женщин одновременно следят за здоровьем. Среди мужчин аналогичный показатель заметно ниже — 64 процента. Возраст тоже играет роль: после 35 лет ответственность растёт, тогда как молодёжь до 35 склонна откладывать профилактику.

Заведующая отделением превентивной медицины сети клиник «Будь Здоров» Алина Кондрашова подчеркнула, что чекап должен стать нормой. Речь идёт не только о продолжительности, но и о качестве жизни. Врач в этой системе выступает личным коучем. По итогам обследования формируется «паспорт здоровья» с выявленными рисками и рекомендациями. При этом машину можно продать и купить новую, а с организмом такой вариант не пройдёт.

«Практически каждый владелец автомобиля осознаёт необходимость и важность прохождения минимум раз в год ТО автомобиля. Это подтверждают результаты многочисленных исследований. Но когда речь касается здоровья собственного организма, а также профилактике заболеваний, большинство людей не уделяют этому должного внимания, в отличие от прохождения техобслуживания авто. И для большинства россиян в приоритете, когда приходится делать выбор, я или моя машина, выбор падает в пользу автомобиля. Давайте признаёмся честно, что в отношении собственного здоровья, подобная щепетильность как к собственному автомобилю встречается не часто. Только машину всегда можно продать и приобрести новую, а с организмом такую опцию применить невозможно», — подытожила она.

Недавно выяснилось, что россияне готовы платить за частные чекапы до 225 тысяч рублей, хотя государственная диспансеризация по ОМС остаётся бесплатной. Базовый пакет в коммерческих клиниках стоит 20–40 тысяч, расширенные программы с КТ и МРТ — до 100 тысяч, а дополнительные обследования для отдельных категорий поднимают ценник до 140–225 тысяч. Спрос на такие услуги растёт на фоне тренда на повышенное внимание к здоровью.