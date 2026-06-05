Ракова рассказала, как москвичи смогут пройти чекап не выходя из дома

В Москве в ближайшие недели запустят новую программу чекапов, которая позволит жителям, не выходя из дома, оценить состояние здоровья, узнать биологический возраст и получить персональные рекомендации. Об этом на ПМЭФ сообщила РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Проект станет частью городской программы, связанной с поддержкой здорового долголетия. По словам Раковой, пользователям предложат начать обследование из дома: первым этапом станет заполнение специальной анкеты. После этого цифровая система обработает полученную информацию вместе с данными электронной медицинской карты. В расчёт будут приниматься сведения о ранее выявленных заболеваниях, результаты проведённых исследований и история обращений за медицинской помощью.

Для более точной оценки сервис также предложит выполнить ряд функциональных тестов. Дополнить профиль можно будет показателями состава тела. Такие данные москвичи смогут загрузить самостоятельно, воспользовавшись информацией с умных весов или других устройств для мониторинга здоровья. Если необходимых приборов нет дома, измерения доступны в многофункциональных центрах, поликлиниках и центрах московского долголетия. Результаты будут автоматически передаваться в электронную медкарту.

На основании собранных сведений система сформирует персональную оценку здоровья, определит биологический возраст пользователя, укажет на возможные факторы риска и подготовит рекомендации по питанию.

Ранее стало известно, что россияне тратят на медицинские осмотры до 225 тысяч рублей, хотя государственная диспансеризация по ОМС бесплатна. Частные клиники завоевывают популярность благодаря высокому уровню сервиса и широкому спектру услуг, несмотря на более высокие цены. В последние годы люди стали больше заботиться о своём здоровье, что увеличило спрос на регулярные медицинские осмотры. Стоимость таких обследований в частных клиниках может варьироваться.